Homem fomentava guerra de facções com venda de armas, diz PF

Um mandado para investigar o suspeito foi cumprido na manhã deste sexta-feira, em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um suspeito de 20 anos foi alvo de uma ação da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá na manhã desta sexta-feira (23). Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço ligado a ele, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

A investigação, chamada de Operação Colt, identificou um grupo virtual em aplicativo de mensagem, com vários membros de uma facção criminosa atuante no estado. O grupo já foi alvo de operações passadas da Força Tarefa.

Segundo a PF, há fortes indícios de que o acusado comercializava armas de fogo de neste grupo de faccionados, armamentos esses para serem usados em execuções da guerra entre grupos rivais.

O investigado também trocava mensagens planejando roubos, assim como negociava objetos de origem ilícita, apontaram as investigações.

O nome do infrator, que não foi divulgado pelas autoridades, já foi citado em outros casos, de roubo qualificado e receptação.

O investigado poderá responder pelos crimes de tráfico de arma e por integrar organização criminosa.