Homem que fingiu ser policial para assaltar se apresenta

Acusado era considerado foragido e se entregou espontaneamente na 2ª DP de Santana.

Por JONHWENE SILVA

Um homem de 30 anos, acusado de fingir ser policial para entrar numa casa e roubar vários aparelhos celulares em Santana, município a 17 km de Macapá, se apresentou nesta quinta-feira (29) às autoridades, acompanhado de advogados na 2ª Delegacia de Polícia, onde é investigado.

Segundo a polícia, o crime foi registrado no dia 16 de abril, quando Glalter Bararuá Menez, acompanhado de um comparsa (morto em tiroteio nas semanas seguintes), vestido de policial civil chegou a uma casa no Bairro Área Comercial e alegou aos moradores que iria entregar uma intimação. De acordo com a investigação, após entrar eles anunciaram o assalto.

Na ocasião, os criminosos levaram cerca de 90 aparelhos celulares, de modelos trazidos de fora do Brasil. Glauter estava com mandado de prisão preventiva decretada e era considerado foragido da justiça.

“Na ocasião do fato, o acusado e um comparsa, munidos de uma arma de fogo, conseguiram levar 90 celulares, dos quais recuperamos 20. Foi feita o mandado de prisão preventiva e após a grande divulgação nas redes sociais, ele se apresentou na companhia de seus advogados”, disse o delegado Danilo Brito.

Segundo ele, a intenção dos advogados em apresentar o acusado, foi preservar a integridade física do cliente deles.

A previsão é que nesta sexta-feira, 30, Glalter Bararuá Menez, seja ouvido em audiência de custódia.

Danilo Brito não descartou solicitar o pedido de prisão preventiva decretado para aguardar o andamento do processo recolhido ao Iapen.

“Será encaminhado para audiência de custodia e logo deverá ter o mandado de prisão preventiva decretado para responder no Instituto de Administração Penitenciaria do Estado”, finalizou o delegado.