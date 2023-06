Hotéis e pousadas de Oiapoque topam hospedar de graça 60 médicos e estudantes

O pedido foi feito pelo delegado Charles Corrêa, para auxiliar médicos que atenderão a população gratuitamente

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por uma semana, donos de pousadas e hotéis de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, hospedarão 60 médicos recém-formados e estudantes de medicina que se voluntariaram para atender a população da região. As oito diárias, que começaram a contar neste domingo (18), não serão cobradas.

A mobilização dos donos de hospedarias foi feita pelo coordenador do Ciosp de Oiapoque, o delegado Charles Corrêa, atendendo pedido do ex-delegado geral de polícia, Tito Guimarães. A ideia é dar suporte a ação social do projeto “Alunos sem Fronteiras na Estrada”.

“Fomos em 15 hotéis e pousadas e ninguém se negou a fornecer as oito diárias que terminam no próximo sábado (24). Foi um pedido do delegado que é meu amigo para uma ação que já tinha ocorrido no arquipélago do Bailique”, explicou Corrêa.

Estão colaborando: Hotel do Miguel do Posto, Hotel Paris, Hotel Nova Esperança, Hotel Fortaleza, Hotel Colibri, Pousada Central, Hotel Oyapoque, Hotel Dois irmãos, Chácara do Paraíso, Hotel Alpha, Hotel São Cristóvão, Pousada Tropical, Pousada Oiapoque Adventure, Hotel Chama, Hotel Vila Morena. Alguns cederam quartos duplos, triplos, com café da manhã.

Mas nem todos em Oiapoque foram voluntariosos. Uma associação chegou a cobrar R$ 1 mil de aluguel por um salão onde os médicos dormiriam em colchões no chão.

Até sexta-feira (23), clínicos, ginecologistas, pediatras, psiquiatras, oftalmologistas e especialistas em ultrassonografia e odontólogos estarão atendendo em unidades de saúde da cidade toda a população da região, inclusive com exames de imagem. A expectativa é de 6 mil atendimentos diretos (consultas) e indiretos (distribuição de óculos e kits de higiene). Todos os profissionais são de São Paulo, da Faculdade São Leopoldo Mandick.

A iniciativa é do médico João Adachi, que é amapaense.

“A prefeitura de Laranjal do Jari já manifestou interesse em receber a iniciativa no ano que vem, inclusive se comprometendo a hospedar todos. Como é meu estado, sempre terei o carinho de trazer pra cá”, adianta o coordenador.