Idoso morre após ser atropelado

Acidente ocorreu no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um idoso de 78 foi atropelado por um carro de passeio e morreu horas depois do acidente, ocorrido na tarde desta quinta-feira (22), por volta de 16h, no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

Quando militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) chegaram ao local, Zaqueu Monteiro da Costa já havia sido socorrido em um carro particular até o hospital de emergências do município, mas ele acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. O óbito foi confirmado às 20h.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima tentava atravessar um perímetro de intenso tráfego da Rodovia AP-010 quando foi atingida por um Honda Fit de cor cinza.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro e depois liberado. O resultado apontou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica.

O delegado Rômulo Viegas, da 1ª DP de Santana, abriu inquérito para apurar o caso.