Que rica lição nós temos hoje com base no Salmo 53

Bom dia! Você é uma boa pessoa? Depende dos parâmetros que você usa. Ou seja, isso dependerá das pessoas com quem você se compara. No Salmo 53, o rei Davi estava triste por não achar quem fizesse o bem. No geral, todos somos errados e não passamos de pó diante da grandeza de Deus, que tem misericórdia mesmo que não mereçamos. Veja a análise desta quarta-feira (28), que inclui a história da música cristã mais cantada no mundo, “Incrível Graça (Amazing Grace), de John Newton.