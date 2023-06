Inscrições para 2ª Corrida do Macapá Verão encerram em menos de 3h

5 mil vagas foram preenchidas entre 10h e 13h desta quarta-feira.

Da REDAÇÃO

Em menos de 3 horas encerram-se as inscrições para Corrida do Macapá Verão 2023. Entre 10h, quando o procedimento on-line e gratuito iniciou, e 13h, as 5 mil vagas para o público em geral, cadeirantes e deficientes visuais foram preenchidas no site www.chipmacapa.com.br. O regulamento previa que a fase durasse da abertura até o esgotamento.

Esta será a 2ª edição do evento esportivo, que integra a programação oficial de verão da Prefeitura de Macapá. A corrida terá percurso de 5 km, com largada e chegada Avenida Raimundo Álvares da Costa, ao lado do Poeirão, no dia 1º de julho.

Os vencedores da categoria elite geral, tanto masculino quanto feminino, receberão troféus e premiação em dinheiro, sendo R$ 2 mil para o campeão, R$ 1 mil para o vice-campeão e R$ 500 para o terceiro colocado. Também haverá premiação para os melhores colocados nas categorias cadeirantes e deficientes visuais.

Agora será necessária a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis para a pessoa inscrita fazer a retirada do kit de corrida, cujo local ainda será divulgado. Os participantes deverão apresentar documento de identificação no momento da retirada. Todos os inscritos receberão medalhas de participação ao final da corrida.