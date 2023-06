Investigação de homicídio leva polícia a 12 celulares no Iapen

Aparelhos estavam no Pavilhão F3, alguns na cela do investigado por assassinato.

Da REDAÇÃO

A investigação de um assassinato levou a Polícia Civil do Amapá a apreender celulares, carregadores, chips, drogas, estoques e até bebida dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (7), quando a equipe da Delegacia de Homicídios, cumpriu mandado de busca e apreensão no Pavilhão F3. Com apoio da Polícia Penal, a ação de revista foi coordenada pelo delegado Leonardo Alves.

Segundo ele, a busca visa obter mais provas para a investigação de um caso de homicídio ocorrido em outubro de 2022, que teria como mandante justamente um detento preso em uma das celas do F3. Na cela dele, estavam alguns dos 12 aparelhos telefônicos apreendidos.

O presidiário, que não teve o nome divulgado teria mandado assassinar um homem por ciúmes. No entanto, o delegado preferiu não divulgar mais detalhes para não atrapalhar as investigações, que prosseguem.

“A diligência de hoje foi fruto de uma investigação de um crime de homicídio ocorrido no mês de outubro de 2022, onde os elementos de informação produzidos no inquérito policial demonstraram que um detento teria, em tese, determinado a morte de um cidadão por motivo de ciúmes”, destacou Leonardo Alves.

Ele informou que os celulares apreendidos serão periciados. A investigação prosseguirá para identificar todos os envolvidos no assassinato. O detento investigado foi indiciado por homicídio qualificado nesta quarta.