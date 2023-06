Jovem é executado a tiros em praça esportiva

Crime ocorreu às proximidades de uma arena esportiva bastante movimentada em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Populares correram, aterrorizados, às proximidades da praça do Bairro Fonte Nova, em Santana, a 17 km de Macapá, quando ouviram disparos de arma de fogo. Um jovem de 22 anos havia sido atingido. Ele morreu no local.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15), e, segundo a polícia, possuí características de execução, já que a vítima foi morta com vários tiros.

A Polícia Militar esteve no local, fez o isolamento da área e buscou mais informações sobre os autores da execução. Segundo a PM, populares informaram que Railson Wellington da Silva Marques, o Raí, estava sentado próximo de um quiosque, quando três homens chegaram atirando.

A vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo poucos metros depois. Logo em seguida, os executores fugiram. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima.

Militares do 4º Batalhão de Santana fizeram diligências no bairro, mas nenhum suspeito foi achado. A Polícia Civil assumiu as investigações sobre o caso.