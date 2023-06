Jovem é morto com 12 tiros

Crime ocorreu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi assassinado com vários tiros na noite desta terça-feira (20), no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. O crime aconteceu por volta de 20h50 e foi praticado por um atirador que estava numa bicicleta.

Samuel do Nascimento Correa foi surpreendido na passarela da 22ª Avenida, nas proximidades da casa onde morava.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, apurou que ele era um rapaz tranquilo, apesar de ser usuário de maconha, não tinha dívidas e nem histórico de crimes.

Testemunhas disseram à polícia que o bandido já chegou disparando contra a vítima, e, em seguida, fugiu sem ser reconhecido.

Atingido com 12 tiros de pistola, Samuel caiu na área de lago e foi socorrido por familiares até a via principal, para receber atendimento médico, mas morreu antes da chegada do Samu.

“Foi uma execução bastante brutal: 12 disparos, de pistola calibre 380, segundo a perícia. A vítima não tinha passagens, mas há indícios de envolvimento de facção nesse crime”, comentou o delegado.

A Polícia não tem dúvidas que se trata de uma execução. Contudo, a motivação ainda é desconhecida e o caso segue sendo investigado.