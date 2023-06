Jovem vai para o Iapen após furtar 50 kg de peixe

Caso ocorreu no município de Amapá, a 300 km da cadeia para onde o infrator foi levado.

Da REDAÇÃO

Um jovem de 21 anos foi preso transferido hoje (19) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) após ter a prisão em flagrante convertida em preventiva por furto de 50 kg de peixe.

O caso ocorreu no município de Amapá, a 300 km de Macapá, na madrugada do último sábado (17). O acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi preso horas depois pela equipe da Delegacia do município.

Segundo o delegado Patrick Tietre, ainda na madrugada – o que agravou o furto – o rapaz teria arrombado e invadido um depósito de pescadores. De lá, levou em sacolas mais de 50 quilos das espécies dourada e pescada amarela, muito apreciadas pelos consumidores amapaenses.

De acordo com a polícia, o infrator disse ter furtado para conseguir dinheiro para usar drogas. Para isso ele teria vendido parte da carga roubada para uma pessoa levou o produto para Macapá. O restante foi encontrado pela polícia com um comerciante local, que agora vai responder por receptação.

Segundo o delegado, apesar da pouca idade, o preso já tem três passagens pelo Iapen pelo mesmo tipo de crime e por tráfico de drogas.