Juiz é prefeito de Macapá por 3 dias

Da REDAÇÃO

Uma sequência de viagens e impedimentos deixará o juiz titular da 3ª Vara Cível e de Fazenda Pública de Macapá, Antônio Ernesto Amoras Collares, como prefeito da capital do Amapá por 3 dias.

É que no período de 14 a 16 de junho estarão impedidos de uma só vez todos os membros da cadeia sucessória do prefeito Dr. Furlan (PODE) que antecedem ao magistrado.

Além de estarem em viagem a vice-prefeita, Mônica Penha Ferreira Dias (MDB), e o presidente da Câmara Municipal de Macapá, vereador Marcelo Dias (SD), a juíza Stella Simonne Ramos, a 1ª na lista de antiguidade da magistratura estadual está de férias.

Na sequência, viria a juíza Alaíde Maria de Paula, mas ela também não poderá. Portanto, Collares será o prefeito de Macapá até a sexta (16).

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, a substituição ocorre sem prejuízo de suas atribuições jurisdicionais (nos termos do art. 216, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Macapá).