Mãe abandona 5 crianças em pousada na fronteira

Achadas seminuas em um dos quartos, elas foram resgatadas pela Polícia Civil do Amapá e Conselho Tutelar.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Cinco crianças foram resgatadas por agentes da Polícia Civil do Amapá e do Conselho Tutelar de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, na quarta-feira (14). Elas foram abandonadas pela mãe em um dos quartos de uma pousada da cidade.

A conselheira Brenda Pires explicou que a informação chegou até o Conselho por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar no local, ela e a conselheira Erlane do Mateus ouviram choro de criança. Elas seguiram o som e chegaram até o quarto onde as vítimas estavam.

O cenário era mesmo de abandono: as três meninas e dois meninos estavam semivestidas, mas nem todas. Apenas o mais velho estava vestindo calça comprida. As demais crianças usavam calcinha e fralda e estavam todas sem camisa. Elas têm idade entre 1 e 10 anos.

Agora todas estão abrigadas no Conselho Tutelar da cidade. Elas ficarão lá até que a Justiça determine para onde devem ser levadas enquanto o futuro delas é decidido – se retornam para a mãe, para tutela de familiares caso sejam localizados, ou vão para adoção.

A conselheira explicou que elas não têm parentes na cidade. O pai está preso por agredir a esposa. A mãe foi denunciada pelo crime de abandono de incapaz. Até a manhã desta quinta-feira (15), ela ainda não havia sido encontrada.