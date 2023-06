Mãe que levava filho ao hospital morre ao ter carro atingido por trás

Merian Neres Lourinho da Silva, de 30 anos, estava com três filhos pequenos no banco traseiro do carro da família

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher morreu em um grave acidente provocado por uma picape prata, que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O sinistro aconteceu na madrugada deste sábado (3), por volta de 2h30, em um trecho escuro da Rodovia Josmar Pinto, na divisa dos bairros Jardim Equatorial e Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Merian Neres Lourinho da Silva, de 30 anos, estava com três filhos pequenos, entre eles, um bebê recém-nascido, no banco traseiro de um Fiat Uno que era dirigido pelo marido dela, Sidney José Batista da Silva, de 41 anos. Ele e as crianças, de 3 e 8 anos, juntamente com o bebê, foram socorridos e levados ao Hospital de Emergências pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) apuraram que o filho recém-nascido do casal havia adoecido em casa e Merian, então, decidiu levá-lo para a Maternidade. Foi quando, no meio do caminho, o carro da família foi atingido violentamente por trás, por uma picape Hilux que estava em alta velocidade, provavelmente em racha com outro carro.

Com a batida na traseira, Merian morreu na hora e o Fiat, que seguia no mesmo sentido da picape (centro da cidade), atravessou a via e foi parar próximo a um poste. As vítimas foram encontradas em meio a estilhaços de vidros.

Funcionários de uma lanchonete que fica próxima ao local do acidente acionaram o socorro e viram quando a picape, com a frente avariada, fugiu sem prestar socorro, deixando para trás um emblema da Toyota. A placa do veículo não foi anotada.