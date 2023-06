Maior competição do futebol amador de Santana inicia em agosto

Disputa terá quatro chaves e promete atrair muitos torcedores .

Por JONHWENE SILVA

Quem gosta de futebol e mora em Santana, a 17 km de Macapá, terá a chance de acompanhar partidas emocionantes. É o que garantem os representantes das equipes irão participar do Campeonato Interbairros 2023. A maior competição do futebol amador da cidade inicia no dia 5 de agosto e terá sistema de chaveamento com quatro grupos.

O Campeonato Interbairros voltou a ser realizado em 2022 pela Liga Desportiva de Santana (LDS), após ficar 7 anos parado. Hospitalidade, Remédios I, Provedor, Paraíso, Fonte Nova, entre outros, confirmaram presença. O último campeão é o time da Ilha de Santana, que terá fortes concorrentes ao título em 2023.

“Esse ano a gente pretende formar um time mais forte. Sabemos da força das outras equipes, mas acreditamos no potencial dos nossos atletas e tenho certeza que vamos brigar pelo título”, declarou representante da equipe do Centro, Daniel Costa.

A competição serve ainda para que os jogadores sejam observados. Os melhores serão convidados a integrar a seleção de Santana, que participa anualmente do Campeonato Intermunicipal.

Além da premiação em troféus, as equipes campeãs recebem dinheiro. Os jogos vão ocorrer no Campo da Aerpa, na Vila Olímpica e no Estádio Augusto Antunes.

“Com a realização de mais esta edição do interbairro, reforçamos o compromisso de não deixar que uma competição tão tradicional em Santana seja esquecida. A expectativa é de um bom nível técnico”, analisou o secretário de Esporte e Lazer de Santana, Biraga Rocha.