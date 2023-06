Margem Equatorial: Mercadante diz que BNDES fará “ponte” entre Petrobrás e Meio Ambiente

Banco de desenvolvimento é o gestor do Fundo Amazônia e debaterá tema em grupo de trabalho

DA REDAÇÃO

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, declarou apoio aos estudos para exploração de petróleo e gás na Margem Equatorial. A fala foi feita na sexta-feira (2), em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Segundo Mercadante, o tema será debatido no âmbito do grupo de trabalho do banco da Petrobras, a respeito da transição energética da empresa. A ideia é que a o banco haja como “ponte”, entre a petroleira e o Ministério do Meio Ambiente, como gestor do Fundo Amazônia.

“Muita gente discutia que não se tinha que produzir o pré-sal, hoje isso está superado(…). O BNDES vai estudar com cuidado, sempre olhando a perspectiva histórica como referência”, disse.

O presidente do BNDES defendeu também que é necessário aguardar os estudos do Ibama sobre o assunto e que o debate “tem que ser feito de forma sustentável”.

“Queremos entrar nesse debate, porque o BNDES foi historicamente um grande centro de formulação de políticas públicas e vai voltar a ser”, declarou.

Mercadante disse ainda que o petróleo continuará a ser uma matriz presente nas próximas décadas e citou o exemplo da Guiana, que viu um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 4,3 bilhões em 2015 para R$ 7,7 bilhões em 2021 com o desenvolvimento das reservas na região.