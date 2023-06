Menor de 15 anos acusado de sequestros relâmpagos morre em confronto com o Bope

Policiais estavam patrulhando durante um curso de formação da Rotam

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um menor de idade suspeito de participar de uma quadrilha especializada em roubos e sequestros relâmpagos foi morto, na tarde desta quinta-feira (22), durante uma troca de tiros com policiais do Bope do Amapá. A equipe estava em treinamento no conjunto Macapaba, onde ocorreu a troca de tiros.

De acordo com informações levantadas pelo Portal SN, os policiais iniciaram ontem um estágio operacional durante o curso de formação da Rotam em regiões da capital com maior incidência de crimes.

Hoje, o bairro escolhido foi o Macapaba.

“Já tínhamos a informação de uma quadrilha que vinha fazendo roubos em estabelecimentos comerciais, sequestrando motoristas de aplicativo, roubando malotes e expulsando famílias daqui do Macapaba”, explicou o tenente Williman Marques.

Numa rua a cerca de 100 metros da Unidade de Policiamento Comunitário (UPC), os policiais encontraram com um menor identificado como “Caveirinha”. Houve confronto, e o menor acabou sendo alvejado e morto no local.

Apesar da pouca idade, a PM divulgou que Caveirinha era atuante na facção Família Terror do Amapá (FTA). O irmão dele, conhecido como Tio Caveira, também pertencia ao grupo, mas foi morto.