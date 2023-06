Motorista que provocou morte de mãe que levava bebê ao hospital se apresenta

Colisão ocorreu na Rodovia Josmar Pinto, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O motorista envolvido na colisão que matou a uma mãe a caminho da maternidade com o filho recém-nascido doente já foi identificado pela polícia.

Acompanhado de seu advogado, o agente de navegação Jairo Williams Tavares de Almeida, de 50 anos, se apresentou à Polícia Civil do Amapá nesta segunda-feira (5), prestou depoimento e foi liberado.

Ele é o condutor da picape Hilux que bateu na traseira do Fiat Uno onde estava Merian Neres Lourinho da Silva, de 30 anos, com os três filhos pequenos, entre eles, o bebê recém-nascido, no banco traseiro.

Com a batida na traseira, o Fiat Uno, que seguia no mesmo sentido da picape (centro da cidade), atravessou a via e foi parar próximo a um poste. Merian morreu na hora.

O marido dela, Sidney José Batista da Silva, de 41 anos, que dirigia o Fiat Uno, e as três crianças, de 3 e 8 anos, e o recém-nascido, foram socorridas pelo Samu ao Hospital de Emergências.

Jairo Willians fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas deixou para trás o emblema da marca da picape.

A colisão aconteceu na madrugada de sábado (3), por volta de 2h30, em um trecho escuro da Rodovia Josmar Pinto, na divisa dos bairros Jardim Equatorial e Pedrinhas, na zona sul de Macapá. Era o dia do aniversário do agente de navegação.

Segundo o apurado pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) a Hilux estava em alta velocidade, resultante de um racha com um terceiro carro.

A picape foi encontrada pela polícia no Edifício Condomínio Veneza, no 2º piso, que é destinado ao estacionamento privativo dos moradores. Lá, ela foi periciada pela Polícia Científica.

A Polícia Civil ficou de agendar uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso, que teve grande repercussão na opinião pública. No entanto, a data ainda não foi divulgada. O caso é investigado pela delegada Josimária Coelho, da Delegacia de Trânsito (Deatran).

Já o advogado do motorista que o acompanhou no depoimento ficou de atender o Portal SN.com para esclarecer a versão do cliente.