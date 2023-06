MP dos Ministérios: Acácio fecha acordo para Funasa não fechar

Deputado atuou na construção de acordo com o relator da MP dos Ministérios

Da Redação

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP) anunciou que um acordo com o governo e as bancadas da Câmara Federal manterá funcionando a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A extinção do órgão estava no texto original da Medida Provisória enviada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional.

A MP foi aprovada no início da madrugada desta quinta-feira (1º), reconfigurando a organização dos ministérios, mantidos em 31.

No entanto, houve mudanças internas, como no Ministério do Meio Ambiente, que perdeu o controle sobre a Agência Nacional de Águas (ANA), transferida para o Ministério da Integração Social.

“Quero fazer um agradecimento à Câmara por construir um acordo no último destaque, que era uma preocupação nossa. Tivemos a oportunidade de fazer uma votação por acordo para tirar do texto do grande relator Reginaldo Bulhões, que foi sensível, para retirar a extinção da Funasa, que volta a existir”, comentou Acácio.

A Funasa existe de 1990, e atuação na prevenção e combate a doenças endêmicas como a malária, além de executar políticas de saneamento.