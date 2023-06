Mulher é morta enquanto cochilava no sofá

Crime ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher que tinha passagem pelo Iapen por tráfico de drogas e cumpria pena no regime aberto domiciliar foi morta a tiros na noite deste domingo (4), no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu às 21h, numa área periférica da Rua Emílio Médici.

Andreia de Souza dos Santos, de 39 anos, estava dentro de casa, onde também funciona uma pequena mercearia, deitada no sofá, quando foi baleada 4 vezes. A execução foi cometida por um atirador ainda desconhecido da polícia.

No local prevalece a lei do silêncio. A enteada da vítima, que estava na casa no momento dos disparos, sumiu após o crime. E vizinhos disseram que ouviram apenas barulhos de tiros.

A delegada Ana Maria, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), trabalha com duas linhas de investigação, uma delas aponta um possível envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.

A outra situação envolve a disputa de uma casa que Andreia vinha travando na justiça, com a ex-companheira, que atualmente cumpre pena no Iapen, e que já teria ameaçado Andreia de morte por conta do litígio. O imóvel fica localizado numa área de pontes.

Segundo a delegada, a vítima não percebeu a chegada do assassino.

“Ela foi encontrada numa posição de dormir, no sofá, aparentemente já estava nessa posição, só recebeu os tiros. Não havia sinais de arrombamento, a porta estava aberta. Estamos inicialmente trabalhando com essas duas linhas [investigativas]. Estamos tentando ouvir testemunhas, como a atual companheira, que não estava em casa no momento do crime, e a enteada”, resumiu a delegada.