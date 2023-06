No Amapá, 75 grupos disputarão quadra junina

Programação terá 75 grupos juninos que se apresentarão em Macapá.

Da REDAÇÃO

Uma programação de 8 noites e que vai reunir 75 grupos juninos vai movimentar R$ 2 milhões na economia local com a quadra junina promovida pelo Governo do Amapá. O repasse do fomento foi feito durante lançamento do evento, no fim de semana.

Denominada Arraiá do Povo, a festa terá apresentações de grupos tradicionais e estilizados. O governador Clécio Luís (SD) destacou a movimentação econômica com a participação de jovens na quadra junina.

“É um fomento que é distribuído entre 75 quadrilhas juninas do Amapá inteiro. Quem vive e toca a quadra junina é, especialmente, a nossa juventude e isso significa inclusão social através do lúdico. Trata-se de uma economia criativa que envolve a juventude e cujo recurso vai parar na costureira, no estilista, na pessoa que puxa a quadrilha, no transporte. Além da alegria, do resgate e da tradição, gera renda”.

Os recursos repassados são frutos de emendas articuladas pelos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, e têm contrapartida do Estado.

O Arraiá do Povo é organizado pelo Governo, em parceria com a Liga Junina de Macapá (Ligajum), a Federação das Entidades Juninas e Folclóricas do Amapá (Fejufap), e o Instituto Sociocultural Junino Arraiá no Meio do Mundo (ISCJAMM).

Programação

Para realizar o Arraiá do Povo, o Governo vai construir no anfiteatro da Fortaleza de São José, na orla de Macapá, a Cidade Junina. A estrutura será composta por palco, arena de apresentações, praça de alimentação, arquibancadas, espaço para exposição de artesanato, barraca do beijo, cadeia, barraca do correio do amor, pau de cebo, entre outras atrações.

No local, o público poderá assistir gratuitamente a apresentações de 75 grupos folclóricos de 24 de junho a 1º de julho.