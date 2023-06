No AP, atleta amador faz gol que Pelé não fez: ‘felicidade’

Gilson Jari marcou o golaço quase do meio campo durante campeonato entre empresas

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O sonho de marcar um gol de placa e entrar para história de um time está entre os desejos de qualquer jogador de futebol, mesmo que a competição seja amadora. Em Santana, município a 17km de Macapá (AP), isso aconteceu num campeonato de bairro, na noite desta quinta-feira (8).

O gol que Pelé tentou na Copa de 70 foi concretizado por Gilson Jari. Ele aproveitou o chute vindo do goleiro adversário e de primeira, quase do meio campo, marcou um golaço.

A partida marcava mais uma rodada do campeonato de empresas entre Amapá Mix e Monte. O narrador comentava outro assunto, foi quando Gilson Jari (Amapá Mix) acertou um chutaço com a perna direita e a bola acabou morrendo no fundo da rede do goleiro que estava adiantado. Um gol de placa que nem mesmo o maior ídolo do futebol mundial, conseguiu marcar.

“Na batidaaaaaaa! Que golaçoooo. Em mais uma obra prima no estádio Eraldo Pantoja. Gilson Jari chegou, bateu, guardou. Gollllll”, gritou o narrador eufórico e ao mesmo tempo surpreso.

Ao Portal SN, Gilson revelou que já rodou bastante pelo futebol do norte e já defendeu as cores de clubes do Pará como Paysandu, Tuna e Independente. Além destes, no Amapá jogou pelo Santana, Santos e Macapá. O jogador de 25 anos negou que o gol tenha sido casual. Segundo ele, a intenção do chute era surpreender o goleiro.

“Essa bola ia para fora. Eu vi que quando o goleiro ia repor a bola, estava adiantado. Pensei em dominar na coxa, mas quando a bola chegou, decidi chutar direto pro gol, aí fiquei observando se ela ia para fora e tive a felicidade de marcar esse gol que muita gente tá comentando”, lembrou.

Sobre a façanha de ter feito o gol que nem Pelé fez, o jogador conta que se sente lisonjeado e com uma felicidade que não cabe no peito.

“Eu realmente me sinto muito feliz. Uma felicidade que não cabe em mim. Um gol que esse mestre que foi o Pelé não marcou e de alguma forma, eu ser lembrado pelo menos aqui no meu estado, para mim é uma satisfação muito grande. Agradeço pelo reconhecimento de todos”, finalizou.

A partida terminou com o placar de 4 a 3 para o time da Monte, que acabou levando o golaço de placa marcado por Gilson Jari. O time dele pode ter perdido, mas o gol já foi eternizado.