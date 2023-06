No AP, exposição da Polícia Federal buscará adesão de crianças no combate às drogas

Evento faz parte da Semana Nacional de Combate às Drogas

Por SELES NAFES

Pelo segundo ano consecutivo, a Polícia Federal no Amapá prepara uma grande exposição para mostrar parte das ferramentas usadas no combate ao tráfico de drogas. O público alvo da exposição, neste domingo (25), serão crianças e jovens.

A exposição com viaturas, embarcações e outros equipamentos será montada em frente ao Mercado Central de Macapá. Também haverá uma espécie de workshop onde o público poderá se divertir aprendendo como são feitos os testes periciais que ajudam a identificar narcóticos e provas.

“Será uma parte prática com testes, detectores de metais e até com a presença de papiloscopistas (peritos) na simulação de coleta de digitais”, explica o chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF do Amapá, Carlos Lamoglia.

O delegado considera que a educação ajuda a formar uma base forte com crianças que se tornarão jovens e adultos mais conscientes dos danos causados pelas drogas. Durante a exposição no Mercado Central, também haverá distribuição de brindes.

Além da exposição de domingo (das 16h30 às 19h30), a PF prepara a tradicional incineração de entorpecentes apreendidos nos últimos meses. Este ano, serão destruídos mais de 100 kg de maconha, cocaína e crack, e mais de 600 unidades de drogas sintéticas. A incineração ocorrerá em uma cerâmica no Bairro do Zerão, zona sul de Macapá, na próxima terça (27).

Corredor

Apesar das quantidades apreendidas e do Amapá estar situado em duas fronteiras (Suriname e Guiana Francesa), a PF ainda não vê o Amapá como um grande corredor internacional do narcotráfico, pelo menos não em comparação a outros estados.

“Isso se deve muito ao trabalho que as forças policiais realizam”, avalia Lamoglia.