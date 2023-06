No Bailique, famílias extrativistas recebem sistema de energia solar da prefeitura

Prefeito Furlan observa sistema que promete impulsionar produção de óleo de pracaxi, conduzida por 70 mulheres da comunidade

Uma das comunidades do arquipélago do Bailique, a maior região ribeirinha de Macapá, vai sair da escuridão. A prefeitura entregou uma pequena usina de energia solar que vai atender 70 famílias extrativistas do Limão do Curuá. O arquipélago vive uma crise energética que se agravou há mais de um mês.

O sistema foi entregue pelo prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), na última terça-feira (27). A energia vai ajudar nas atividades de extração do óleo de sementes de pracaxi, fitoterápico que ajuda na cicatrização e até em antídoto para veneno de cobra.

Graças ao armazenamento de energia, o sistema permitirá o funcionamento de equipamentos 24h por dia.

As famílias beneficiadas são lideradas por 70 mulheres da Associação de Mulheres Extrativistas do Limão do Curuá. O grupo produz mais de 2 mil litros de óleo, por safra.

“O extrativismo é um dos caminhos para o Bailique e vocês estão dando exemplo para a gente, de que é possível estar aqui, empregando e dando qualidade de vida para os seus filhos”, comentou o prefeito.

“Essa entrega representa o apoio da Prefeitura dentro da Associação de Mulheres que produzem óleo de Pracaxi e espero que possa impulsionar muito mais o desenvolvimento do trabalho”, acrescentou.

“Estamos na luta desde 2003 e essa é a primeira vez que a gente recebe um material desse. A necessidade do sistema solar era grande. Agora vamos poder aumentar nossa produção e gerar mais renda”, garantiu Claudiane Barbosa, presidente da associação.

A instalação do sistema foi feita pela Companhia Municipal de Iluminação Pública, e os equipamentos foram comprados com emenda do senador Randolfe Rodrigues e contrapartida de R$ 125 mil do município.

Sistema parecido também já atende a UBS Manoelzinho, mantendo em funcionamento a sala de vacina, enfermagem e outros espaços da unidade.

Além do sistema, a prefeitura entregou passarelas nas vilas Macedônia, Freguesia, Marinheiro de Fora e Vila Progresso.

Nesta quarta-feira (28), a comitiva entregará passarelas nas vilas Maranata, Bom Amigo, Monte Carlo, Filadélfia, Equador, Marrequinha e Santo Antônio, totalizando 8.639 metros.