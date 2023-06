Novos conselheiros de saúde do Amapá tomam posse por 2 anos

Solenidade ocorreu nesta terça-feira (27), no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

Por GRAZIELA MIRANDA

Durante uma solenidade realizada nesta terça-feira (27), ocorrida no Palácio do Setentrião, foram apresentados pelo Governo do Amapá 28 conselheiros de Saúde e seus respectivos suplentes que vão cumprir o mandato de 2023/2025. A apresentação foi feita pelo vice-governador do estado, Antônio Teles Júnior (PDT).

No evento, a secretária de Saúde, Silvana Vedoveli, explicou que para chegar aos nomes dos conselheiros, foi lançado um edital pelo Conselho de Saúde, onde cada instituição se candidatou.

“Então é um titular e dois suplentes. Cada um dos 28 conselheiros possui dois suplentes”.

Segundo a secretária, o Governo do Estado e o Conselho Estadual de Saúde trabalham em conjunto, em agendas como fiscalizações, por exemplo.

“Quando é necessário, o Conselho faz as suas viagens e quem paga as diárias é a Secretaria de Estado da Saúde. Então, existe todo um regimento. E, nesse contexto, o Conselho é muito importante para a Secretaria de Saúde para nos ajudar na elaboração de uma saúde cada dia melhor”, detalhou.

Dentre os conselheiros apresentados está Nazareno Tavares, do segmento usuário de entidade/movimento social, que também é conselheiro do município de Cutias. Segundo ele, a meta é aperfeiçoar mais a atuação do Conselho para garantir sempre o cumprimento da legislação.

“Como faço parte da Comissão de Finanças do Estado, quero também ajudar na capacitação dos conselheiros dos municípios e do Estado, para que tenham conhecimento de como funciona a prestação de contas da Saúde. Então procuramos nos aperfeiçoar na legislação do Sistema Único de Saúde para que ela seja respeitada e, assim, garantida a implementação das políticas públicas”, afirmou.

Nesta composição, 50% das entidades são do segmento usuário, 25% do segmento profissionais de saúde, e 25% do segmento gestor/prestadores de serviços do SUS.

O Conselho Estadual de Saúde possui 30 anos de criação e é um órgão de caráter permanente e deliberativo. Sua atuação é pautada na formulação de estratégias, controle e execução da política de saúde, abrangendo os aspectos econômicos e financeiros desta área. As resoluções são encaminhadas ao chefe do Poder Executivo estadual.

Conselheiros Estaduais de Saúde:

Segmento Gestor/Prestador De Serviço

1- Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amapá

Titular: Maria de Lourdes dos Santos Silva

1º suplente: Hellen Tatiana Oliveira Bittencourt

2º suplente: Aureliano Coelho Pires

2- Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá e Norte do Pará

Titular: Elizabete Lopes Pereira

1º suplente: Poliana Maria Valadao Bittencourt

2º suplente: Francisco Leandro de Carvalho Alcântara.

3- Ministério da Saúde

Titular: Kelson Getúlio Alves de Almeida

1º suplente: Roberto Bayer Melo de Lima

2º suplente: Ana Pereira da Silva

4- Superintendência de Vigilância em Saúde

Titular: Margarete do Socorro Mendonça Gomes

1º suplente: Iracilda Costa da Silva Pinto.

2º suplente: Ana Beatriz Melo Costa

5- Associação Educadora São Francisco de Assis

Titular: Maria Ivanete Campos Mendes

1º suplente: Vilma Evangelista da Silva

2º suplente: Lucimar do Vale da Costa

6- Secretaria Estadual de Saúde

Titular: Silvana Vedoveli

1º suplente: Tânia Regina Ferreira

2º suplente: Paulo Roberto Dias da Silva

7- Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Amapá – Cosems

Titular: Josimar Silva dos Santos

1º suplente: Alciangela Campos Bernardes

2º suplente: Lais Batista e Silva

Segmento Trabalhador

1- Conselho Regional de Medicina

Titular: Marilena do Socorro de Araújo Vale

1º suplente: Rejane Melo Marques

2º suplente: José Maria Costa Raaay Filho

2- Sindicato dos Profissionais do Profissional de Agente Comunitário de Saúde e Programa de Saúde da Família

Titular: Nazareno Ferreira Barreto

1º suplente: André Tiago da Silva

2º suplente: Wilma Viana Neves Storch

3- Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Amapá

Titular: Otávio Eutiquio Pinheiro da Silva

1º suplente: Alberto Issa Calins Pureza

2º suplente: Heros Almeida do Amaral

4- Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal

Titular: Elza Lopes dos Santos

1º suplente: Maricele da Costa Vaz Ramos

2º suplente: Samuel Rodrigues da Silva

5- Sindicato de Enfermagem e Trabalhador de Saúde do Amapá

Titular: Franco de Sá Aiezza

1º suplente: Deolinda Luz do Nascimento

2º suplente: Maricleide Vasconcelos Bentes

6- Associação Médica Brasileira do Amapá

Titular: José Mauro Secco

1º suplente: Izaias Fiúza Cabral

2º suplente: Samuel Lauer Filho

7- Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Amapá

Titular: Jim Davis Almeida

1º suplente: Railana Gomes dos Santos

2º suplente: Andresson Robson Barbosa

Segmento Usuário Entidade/ Movimento Social

1- Centro Acadêmico de Medicina

Titular: Joel Pires Júnior

1º suplente: Alessandro Rodrigues

2º suplente: Vitor Gabriel Quaresma Souza

2- Clube Olevier da Taekwondo

Titular: José Nazareno Tavares

1º suplente: Pedro Tavares

2º suplente: Caio Isackson Santana

3- Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado do Amapá

Titular: Dayane Machado

1º suplente: Edson Gomes

2º suplente: Emília Garçom Borges

4- Federação das Entidades Comunitárias do Estado do Amapá

Titular: Idelfonso Silva

1º suplente: Gedson Martins

2º suplente: Leonel Santos

5- Instituto Eco Vida

Titular: Izione Madureira Leal

1º suplente: Rita Lopes Benvindo

2º suplente: Antônio Carlos Rosario

6- Sindicato dos Servidores Civis do Estado do Amapá

Titular: Clara Maria Passos

1º suplente: Maria Herminia Saraiva

2º Suplente: Maria Noia Freitas Santos

7- Sindicato dos Urbanitários do Amapá

Titular: Francinaldo Flexa

1º suplente; Jean Morais

2º suplente: Liduina Carvalho

8- Associação dos Hemofílicos do Estado do Amapá

Titular: Suzana Albuquerque

1º suplente: Rodrigo Santarém

2º suplente: Luciene Gomes

9- Casa Nosso Lar – Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora do Domicílio – Asa Nosso

Titular: Ruany Soares

1º suplente: Maria Francidalva Coelho

2º suplente: Adamilton Moraes Flexa

10- Central Única dos Trabalhadores

Titular: Noenes Pereira

1º suplente: Elizabete Monteiro

2º suplente: Erroflynn Paixao

11- Sindicato dos Servidores Públicos Em Educação no Amapá

Titular: Katia Cilene Mendonça

1º suplente: Leacide Moura

2º suplente: Maria do Socorro Picanço

12- Associação dos Ostomizados do Amapá

Titular: Rosinete Maria Paes

1º suplente: Emanoel Rodrigues

2º suplente: Suzana Cruz

13- Instituto de Mulheres Negras do Amapá

Titular: Maria de Jesus Tavares

1º suplente: Rivanda Santos

2º suplente: Angela Penha

14- Grupo de Homossexuais Thildes do Amapá

Titular: Lúcia Nilda Mendonça

1º suplente: Jailine Quaresma

2º suplente: Simone de Jesus