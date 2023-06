“O Mais Médicos está muito melhor”, afirma deputado após aprovação

A aprovação da matéria ocorreu por 353 votos a favor e 58 contra.

Presidente da comissão mista que debateu e deu texto final à Medida Provisória do Programa Mais Médicos, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) comemorou a aprovação da matéria na sessão de quarta (14), por 353 votos a favor e 58 contra.

Segundo ele, com a nova roupagem, o programa está mais abrangente e mais atrativo, prova disso, destacou o parlamentar, foi o recorde de 35 mil médicos inscritos, que estão pleiteando uma das vagas.

“Estou muito contente. O programa já era bom e o Mais Médicos agora está muito melhor. É pelo Bailique, pelas áreas de difícil acesso, pelas terras indígenas do Amapá e do Brasil que esse programa existe. Imagine que muitas pessoas foram atendidas por um médico pela primeira vez na vida depois do programa que, infelizmente, foi enfraquecido nos últimos quatro anos”, declarou Dorinaldo.

Cercado de debates ideológicos, como por exemplo sobre médicos cubanos, o texto final e o debate democrático realizado na comissão presidida por Dorinaldo, acabou esclarecendo e desmistificando falsas polêmicas que existiam.

Em entrevista concedida à TV Câmara, Malafaia esclareceu os principais pontos do novo Mais Médicos. Assista:

A estimativa do Ministério da Saúde (MS) é que cerca de 95 milhões de brasileiros sejam atendidos pelo programa.