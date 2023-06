Veja a análise do Salmo 44 sobre o alcance dos pais sobre os filhos

Bom dia! As palavras ditas pelos pais aos filhos na infância, pode determinar o futuro deles. As palavras entram como espadas na mente e no coração. Veja a análise do Salmo 44, que mostra que os pais eram responsáveis pelos ensinamentos de Deus aos filhos. Os pais devem ser os primeiros professores e pastores de seus filhos. Tenha uma ótima segunda-feira (19) com o nosso Senhor Jesus!