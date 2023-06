Operação foca em administradores financeiros e lideranças de facções

Força tarefa também investiga tribunal do crime que planeja a ordena execuções

Policiais federais e militares no Amapá estão cumprindo desde o início da manhã desta segunda-feira (26) 15 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, a maioria em bairros de Macapá, mas também houve cumprimento na periferia de Santana. Os alvos são lideranças e administradores financeiros de facções.

A Operação One Hundred (cem), da PF, é um desdobramento da Operação Caixinha, de março deste ano, que apura as “caixinhas” pagas por faccionados para que eles tenham direitos nas organizações criminosas. A investigação conta com apoio do Gaeco (MP).

“Participação nos grupos de bate-papo das redes sociais e o direito à praticarem o tráfico de drogas em determinados locais. A investigação identificou que os membros deste grupo realizavam a trocas de entorpecentes e objetos ilícitos, produtos de furtos e roubos”, escreveu a PF.

A operação também identificou que integrantes debatem o domínio de áreas para tráfico e a atuação de um tribunal que planeja execuções. Os alvos seriam membros que violam regras ou criam intrigas internas.

O tribunal também monitora a movimentação de policiais em áreas dominadas.

“A FTSP identificou indivíduos que fomentam e gerenciam a guerras de facções que vem dando ordens para executar rivais que adentrem no território dominado por estes”.

Foram cumpridos mandados nos bairros Infraero l e ll, Açaí e Universidade (Macapá) e Fonte Nova e Residencial Fé em Deus (Santana). Os alvos são lideranças, sub lideranças e membros. Os crimes investigados são de tráfico de drogas, organização criminosa, furto, roubo e homicídio.