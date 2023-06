Paratleta que sofreu bullying dá volta por cima e é convocada para o Mundial

Wanna Helena Brito começou os treinos na natação, mas logo foi descoberta por técnico amapaense de paratletismo.

Por ANDRÉ SILVA

A paratleta amapaense que encontrou no esporte a válvula de escape para descriminações e bullying foi convocada para compor a seleção Brasileira Paraolímpica que vai disputar o Mundial em Paris (FRA), em julho.

Wanna Helena Brito, de 26 anos, nasceu com paralisia cerebral. Ex-modelo e graduada em fisioterapia, ela revelou que tem o sonho de se formar, ainda, em educação física.

Por telefone, direto de São Paulo, onde passa por uma semana de treinamento com outros atletas da seleção, Wanna contou ao portal SelesNafes.com que começou a praticar esporte aos 22 anos, quando era discriminada.

“Ah! Foi uma fase muito ruim na faculdade. Eu sofria muito bullying, discriminação. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu nem devia passar por isso, mas passei. Não estava legal na faculdade. Eu queria fazer algo para me distrair, aí, fui para a natação”.

Além da discriminação, ainda havia o fato, segundo ela, de não se aceitar como deficiente.

“O esporte me salvou. Eu não me aceitava como deficiente. Não tinha uma boa alta estima, por ser deficiente. Cara, o esporte foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não estou só porque quero ganhar medalhas e ter vitórias, não! É mais pela parte pessoal. Vendo que isso pode me ajudar, me deixa muito feliz”, disse a atleta.

Foi durante os treinos de natação que ela conheceu o professor Marlon Gomes, da Associação Amapaense de Esporte para Pessoa com Deficiência (AAEPED), que lhe fez o convite. Desde então, passou a treinar com o grupo de paratletas amapaenses na Universidade Federal do Amapá (Unifap). O grupo já rendeu muitas medalhas para o estado e evidenciou muitos atletas.

Ela disse que já participou de muitas competições, mas destacou que as mais importantes foram o Campeonato Brasileiro de Atletismo de 2022. Naquela época ela fazia arremesso de peso e club – sua atual modalidade –, em pé.

Mas depois que passou por uma reclassificação em uma competição sentada, medalhas começaram a chegar.

Atualmente, detém o recorde nacional de 7,10 metros no arremesso de peso, e no club, com 25,89 metros. Já no internacional é de 13,98 no peso e no club de 25,73 metros.

“Minha expectativa é trazer o ouro no peso e no club. Estou confiante que vai dar certo”,

Antes de ir a Paris, onde disputará o Mundial, de 8 a 17 de julho, Wanna ainda passará por outras competições. A próxima será o Campeonato Brasileiro em São Paulo e, em seguida, o Conexão Paraolímpica.