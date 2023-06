Pavimentação no Ipê paralisa e revolta moradores

População acredita que falta de fiscalização da prefeitura estimulou falta de compromisso da empresa

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Os moradores do Bairro Ipê, na zona norte de Macapá, estão inconformados com a forma com que a pavimentação das ruas paralisou. A empresa que fazia e aplicação dos bloquetes bem como os trabalhadores que atuavam na obra, sumiu do local deixando o trabalho para trás.

A previsão era que 22 ruas recebessem o serviço de bloquetagem e drenagem da água da chuva. A obra chegou a ser alvo de críticas e reclamações de moradores que diziam que o serviço estava mal feito.

O Portal SN esteve no local em novembro de 2022, atendendo chamado de moradores, e detectou que algumas ruas haviam recebido os bloquetes, mas não os meio fios. Em outras vias, algumas peças haviam sido arrancadas pela chuva.

Até agora, a maioria das ruas recebeu o serviço, mas outras apenas os primeiros cuidados para início dos trabalhos, e foram abandonadas. Um dos exemplos é a Avenida Pau Mulato, que fica ao lado do bosque onde a empreiteira responsável pela obra instalou sua base de fabricação dos bloquetes.

O assistente social Roberto Pantoja, de 50 anos, mora há 7 anos no Ipê. Para ele, o que está acontecendo é um descaso com o dinheiro público. Ele lembrou que o trabalho já parou outras vezes.

“Eles começaram e já pararam umas três vezes essa obra. A gente percebe que não tem interesse do poder público de concluir. Eles começam e vão deixando assim pela metade e não dão nenhuma satisfação para a população”, protestou o morador.

Situação semelhante acontece na Avenida Maçaranduba. O lavrador Manoel Pereira, de 60 anos, mora na avenida há mais de 10 anos. Ele acredita que falta fiscalização da prefeitura de Macapá estimulou a empresa a deixar a obra inacabada.

“Eles passaram a máquina aqui e depois largaram de mão. Prepararam tudo para colocar os blocos e sumiram. Quando chove aqui é só lama”, reclamo o lavrador.

A Prefeitura de Macapá que ficou de se pronunciar sobre a paralização dos serviços no local.