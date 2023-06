Experimente ser perdoado. Essa é a lição na análise de hoje do Salmo 32

Bom dia! Precisamos reconhecer as nossas falhas e buscarmos sempre o perdão de Deus. Só quem experimentou o perdão, sabe é bom nos livrarmos de um peso enorme e sofrido que Jesus já se absorveu. Mas reconhecer o erro é também se propor a mudar. Veja a análise do Salmo 32 e tenha uma ótima quarta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!