Pequena Dama é campeã do Forrozão do Tio Gigante

Disputa ocorreu no último final de semana, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Com o público estimado de mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias de evento, a 30ª edição do Forrozão do Tio Gigante, além de atrair um grande público, consagrou a quadrilha Pequena Dama como a grande campeã do concurso dos grupos juninos estilizados, no último final de semana. Houve ainda disputas no segmento tradicional e premiação individual.

Com o tema ‘Mãos ao alto… Isso é um assalto, em noites de São João, Pequena Dama vai roubar o seu coração’, a quadrilha de Macapá se apresentou levando o público a vibrar de emoção.

O 2º lugar ficou com a Constelação Junina de Santana e o 3º com a Xodó Junino. Oito quadrilhas disputaram na categoria estilizada. Quesitos como coreografia, indumentárias, conjunto, entre outros, foram avaliados pelos jurados.

“Tivemos bons grupos esse ano e os jurados procuraram julgar com maior imparcialidade possível. Com isso, a Pequena Dama foi a grande campeã. O Forrozão do Tio Gigante é tradicional e presou pela seriedade na disputa. Tenho certeza que foi muito difícil a escolha, porque todos os grupos estavam muito organizados”, pontuou Belarmino Borges, o ‘Tio Gigante’.

Nas quadrilhas tradicionais, a Rosa dos Ventos ficou em primeiro lugar, seguida da Garota Safada e Piranha dos Matutos.