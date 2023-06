Polícia acha euros escondidos em cama

Apreensão foi feita em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu o equivalente a R$ 13 mil em euros não declarados que estavam escondidos dentro de uma cama, em Oiapoque, 590 km de Macapá.

Ação fez parte da Operação Fim da Linha – Do Oiapoque ao Chuí, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de combater organizações criminosas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo o delegado Átila Rodrigues, os policiais tinham em mãos um mandado de busca e apreensão domiciliar. As notas estavam em um envelope dentro do box da cama.

Um homem foi preso. Ele não conseguiu comprovar a origem do dinheiro. A quantia e o celular do suspeito foram encaminhados à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) do Estado do Rio Grande do Sul, que prosseguirá nas investigações.