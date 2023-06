Polícia acha local onde carros usados em homicídios eram ‘disfarçados’

Mobi foi achado no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Investigadores da Polícia Civil do Amapá acharam um Fiat Mobi vermelho, que teria sido utilizado no apoio a um homicídio, ocorrido no último dia 12, no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O veículo teria sido usado na fuga de dois criminosos que invadiram uma assistência técnica e mataram Renan Rocha dos Santos, de 28 anos. Ele era funcionário da empresa e sobrinho do proprietário.

No dia do crime, o carro estava envelopado – disfarçado – com um adesivo escuro, mas a cor original é vermelha.

Os bandidos renderam a vítima, que mesmo sem reagir, foi morta com três tiros, depois fugiram levando uma quantia em dinheiro do caixa.

O Mobi foi achado nesta quarta-feira, 21, pelos instigadores da 1ª DP de Santana, numa base do crime organizado localizada no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Segundo a polícia, no local, os veículos usados em crimes eram envelopados com cores diferentes das originais e tinham as placas trocadas para dificultar a identificação. Ninguém foi preso.