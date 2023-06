Polícia investiga 2ª execução em 24h onde vítima não tinha antecedentes

Vítima foi assassinada no Curiaú por dois atiradores com pistolas de diferentes calibres

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Matheus Juan da Silva Vieira, de 23 anos, sem antecedentes criminais, foi assassinado com vários tiros, na noite deste sábado (17), na região quilombola do Curiaú, na zona norte de Macapá. O crime aconteceu no fim da Avenida Aquariquara, com acesso pelo Bairro Ipê, por volta 21h30.

Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi informada sobre disparos de arma de fogo e encontrou a vítima ensanguentada, caída em frente a uma residência. O Samu ainda foi chamado, contudo, já não havia mais nada a ser feito.

Ainda não há suspeitas da autoria e motivação do assassinato, mas o caso é tratado pela Polícia Civil como execução. Ao lado do corpo, os peritos encontraram munições deflagradas de pistolas ponto 40 e 9mm.

Já os investigadores da Delegacia de Homicídios descobriram que Matheus estava numa motocicleta quando passou a ser atacado por pelo menos dois atiradores.

Sobre a fuga, ninguém soube informar se os criminosos tiveram apoio de algum veículo.

Um fato que também chamou a atenção do delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, foi que a motocicleta em que Matheus estava desapareceu da cena do crime. O veículo pode ter sido levado, antes da chegada da polícia, por alguém que conhecia a vítima.

Este foi o segundo caso de execução onde a vítima não tinha antecedentes. Na sexta-feira, um homem sem passagens pela polícia foi executado na orla de Macapá com vários tiros na cabeça.