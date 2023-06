Polícia procura atirador que matou paulista no Centro de Macapá

Crime ocorreu na Avenida Henrique Galúcio com a Rua Cândido Mendes, próximo à Fortaleza de São José, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá investiga o homicídio de homem morto com um tiro no peito no início da madrugada de hoje (29). O crime ocorreu na Avenida Henrique Galúcio com a Rua Cândido Mendes, próximo à Fortaleza de São José, no Centro de Macapá.

Filipe Silva Braz tinha 38 anos e era natural de São Paulo. A polícia acredita que ele tenha reagido a um possível assalto, já que não tinha antecedentes criminais.

Passava da meia noite e chovia muito no momento do crime, havia poucas pessoas transitando na região. Mesmo assim, a PM apurou que o atirador estava em um carro branco, visto deixando a cena do crime pela contramão da Henrique Galúcio, em alta velocidade.

De acordo com a perícia, o disparo transfixou a região torácica e Filipe morreu na hora. É possível que ele estivesse prestigiando a programação junina no Anfiteatro da Fortaleza, que havia terminado momentos antes.

O delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, trata o caso como latrocínio, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.

“Alguns populares contaram que ouviram disparo de arma de fogo e viram um carro saindo do local rapidamente, não chegaram a ver características do veículo. Chovia muito e isso afugentou a população que geralmente fica por aqui”, comentou o delegado.