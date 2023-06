Polícia tenta identificar hackers que assumiram Instagram de Clécio

Conta oficial do governador foi recuperada nesta segunda, 5

Compartilhamentos

Da Redação

A equipe do governador do Amapá, Clécio Luís (SD), conseguiu recuperar a conta oficial dele no Instagram, hackeada por criminosos no último domingo (4). A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), na tarde desta segunda-feira (5).

A Polícia Civil do Amapá foi acionada para investigar e identificar os responsáveis, mas até agora nenhum avanço foi divulgado.

Ontem, o governo chegou a publicar uma nota pública informando que os seguidores do governador na rede social deveriam ignorar qualquer publicação, já que a conta estava em poder de criminosos.

A Secom não informou se houve algum tipo de publicação durante o período em que a conta esteve com

O Instagram do governador tem pouco mais de 84,5 mil seguidores.