Prazo de alistamento encerra dia 30; recrutas receberão R$ 1 mil mensais

Por GRAZIELA MIRANDA

Termina na próxima sexta-feira (30) o prazo para o alistamento militar para jovens do sexo masculino que nasceram no ano de 2005. Após a seleção, eles poderão ser incorporados no Exército ou na Marinha, com ‘remuneração’ de um pouco mais de R$ 1 mil.

O alistamento pode ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar, em Macapá, ou NESTE LINK.

De acordo com o delegado do Serviço Militar da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, tenente Sanyo da Silva, após o dia 30, o alistamento poderá ser feito apenas presencialmente, mas sem data limite.

“Porém, é importante lembrar que após essa data, o cidadão deverá pagar uma multa por ter perdido o prazo. O alistamento será feito normalmente, mas ele perderá a sua classe (ano de nascimento), passando para a classe seguinte. Nesse caso, ele participará do processo de seleção juntamente com quem nasceu em 2006”, ressaltou.

Para realizar o alistamento presencialmente é necessário apresentar um documento oficial com foto, certidão de nascimento, comprovante de residência e CPF.

Após a segunda quinzena do mês de julho, o cidadão deverá acompanhar o andamento de sua situação, no mesmo site do alistamento, na aba “Acompanhar Alistamento”. Nesta página, ele poderá saber se será dispensado ou se deverá participar da seleção geral, assim como informações sobre data, local e horário de apresentação. Essas informações também podem ser obtidas no e-mail informado durante o alistamento ou presencialmente na Junta de Serviço Militar.

Segundo o tenente Sanyo da Silva, deverão ser selecionados, aproximadamente, 260 recrutas – o que corresponde a cerca de 7% do número de alistamentos. O soldo (remuneração) que o soldado recruta irá receber está em torno R$ 1.078.

A incorporação está prevista para o dia 1º de março de 2024 e, por se tratar do Serviço Militar Obrigatório, ela terá a duração de um ano.

Em Macapá, a Junta de Serviço Militar fica localizada na avenida Acelino de Leão, nº 345 – Trem. Em Santana, ela fica no Superfacil, localizado na Avenida Santana, nº 02 – Área Portuária.

O cidadão que não ficar em dia ou quite com suas obrigações militares sofrerá algumas restrições, como não poder tirar passaporte, não assumir cargos públicos, não receber diplomas de faculdades, entre outros impedimentos.