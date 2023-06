Prefeitura diz que nova Ponte Sérgio Arruda fica pronta em 8 meses

Estrutura é o principal acesso à zona norte de Macapá. Moradores esperam que obra resolva o problema do engarrafamento diário.

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito de Macapá, Dr. Antônio Furlan (Podemos), autorizou, neste sábado (10), o início da obra da nova Ponte Sérgio Arruda, o principal acesso para a zona norte da capital.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental aconteceu na manhã deste sábado (10), com a presença de moradores da região, comerciantes e parlamentares.

A obra beneficiará 120 mil pessoas em mais de 20 bairros da zona norte. A previsão de execução é de 8 meses, ao custo de R$ 15 milhões, sendo quase R$ 10 milhões para a estrutura da ponte e o restante para a urbanização no entorno dela.

O valor é do Programa Calha Norte e teve articulação do senador Davi Alcolumbre (UB) e do deputado federal Vinicius Gurgel (PL). A PMM também entrou com cerca de 3% de participação da obra.

O projeto da nova Ponte Sérgio Arruda tem como objetivo principal promover a mobilidade e a requalificação das vias urbanas conectadas à ponte. Nele, está previsto o aumento do número de faixas de rolamento de duas para quatro, podendo ser ampliado, conforme o aumento do tráfego. A ponte terá quatro pistas, sendo três no sentido centro-zona norte e uma no sentido zona norte-centro.

O administrador Orivaldo Martins, de 46 anos, tem expectativa que a ponte dê mais vazão ao trânsito. Ele lamenta que a população não tenha sido ouvida durante a produção do projeto, mas confia que a obra trará benefícios.

“O certo é que precisamos de uma ponte mais larga, com mais vias de acesso e que possibilite uma trafegabilidade melhor para a população. Qualquer projeto tem que partir do povo. Acho que faltou isso: consultar a população”, pontuo o administrador.

A comerciante Lucia Guerreiro, de 50 anos, tem dois estabelecimentos comerciais ao lado da ponte. Ela lembra que a empresa que executará o projeto reuniu os comerciantes da região e garantiu que a obra não trará prejuízo a eles.

“Eles vão mexer para melhora do trânsito, né? Como a gente depende do trânsito para vender, eu acredito que isso será bom para o comércio. Eles garantiram que só vão fechar ponte na terceira etapa, mas isso não vai demorar muito. Tomara que não leve o mesmo tempo que essa, aí, que demorou para ficar pronta”, disse.

O prefeito enfatizou que estudos comprovaram que a atual estrutura apresenta falhas e risco de acidentes. Além disso, afirmou, a estrutura é muito estreita para suportar o fluxo de veículos que circulam diariamente sobre ela.

Segundo Furlan, houve preparação prévia para iniciar as obras, como a abertura da Via Expressa Anibal Barcelos e a pavimentação da Via do Bueiro – esta, localizada na lateral do muro da Infraero. O prefeito garantiu que durante a execução das duas primeiras etapas, não haverá interrupção do tráfego no local.

“Nesse período, nós teremos alguns transtornos, mas sempre buscado o bem maior, que é a nova ponte”, ponderou Furlan.