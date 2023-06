Procon do AP notifica Gol, Latam e Azul

DIREITO DO CONSUMIDOR

Elas não estariam dando descontos a acompanhantes de passageiros com deficiência

Três empresas aéreas foram notificadas, nesta sexta-feira (23), pela fiscalização do Procon do Amapá. Passageiros denunciaram que a Azul, Gol e Latam não estariam concedendo descontos nas passagens para acompanhantes de clientes com dificuldades de locomoção.

Os descontos são previstos numa resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para acompanhantes de passageiros que não podem viajar sozinhos.

“A fiscalização planejada se deu após denúncia de consumidores que estavam sendo negado o direito e assim, diante das reclamações, viu-se a necessidade de dar ciência a todas as empresas quanto à adequação”, explicou a chefe de Fiscalização do Procon, Lana Silva.

Se as empresas continuarem ignorando a resolução, a chefe de Fiscalização do Procon informou que o órgão abrirá um processo administrativo por descumprimento da notificação.

Segundo ela, o monitoramento continuará nas férias de julho.