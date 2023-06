Randolfe confirma reajuste de 9% aos policiais e bombeiros dos ex-territórios

Só no Amapá serão quase 2 mil funcionários contemplados

Da Redação

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, confirmou que amanhã (16) o governo Lula encaminha ao parlamento um projeto de lei abrindo no orçamento para reajustar em 9% os salários dos policiais e bombeiros dos ex-territórios federais.

Amapá, Roraima e Rondônia estão contemplados.

De acordo com o senador, o Ministério da Gestão já concluiu os estudos de viabilidade e enviou para a Casa Civil da presidência.

Ao todo, o aumento beneficia 1.897 militares do Amapá. Com Rondônia e Roraima, serão ao todo 13.889.

“Será uma grande conquista para os servidores amapaenses do ex-território”, avaliou.

“Esse reajuste é um direito dos nossos servidores e deve ser respeitado. Estamos confiantes”, concluiu.