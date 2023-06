Recém-chegado de Afuá, jovem cai no lago após disparos e não resiste

Crime ocorreu numa região conhecida como Rabo da Gata, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi executado a tiros na noite deste domingo (4), na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 22 horas, na Travessa Municipalista, numa região conhecida como Rabo da Gata, no Bairro Buritizal.

José Nunes dos Santos, 22 anos, foi morto com vários disparos, por 3 indivíduos, que fugiram em seguida. A vítima caiu no lago e foi retirada por populares, que tentaram socorrê-la, mas não houve tempo. Quando o Samu chegou, não havia mais nada a ser feito.

Segundo o delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, a vítima estava recém-chegada de Afuá, município ribeirinho do interior do Estado do Pará.

“A população tem receio de falar. Até onde sabemos, a vítima foi perseguida antes de ser atingida, ele teria vindo correndo de outra ponte, entrou nessa ponte da Municipalidade quando foi atingido e caiu no lago”, relatou o delegado.

O local foi isolado por militares do 1º Batalhão da PM do Amapá. As Polícias Civil e Científica analisaram a cena do crime, antes da remoção do corpo. A polícia não informaram se a vítima tinha antecedentes criminais.