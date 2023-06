Reformado, Deck do Curiaú volta a ser cartão postal do Amapá

Estrutura foi entregue com festa cultural ao som de marabaixo promovida pelo Governo do Amapá, responsável pela reforma.

Por GRAZIELA MIRANDA

“É uma alegria muito grande para mim em ver esse deck revitalizado e funcionando”, afirmou a empreendedora Marcione Leite, que atua no restaurante em frente ao deck do Curiaú, reinaugurado nesta quinta-feira (29) após passar por revitalização depois um longo período completamente deteriorado.

A estrutura foi entregue com festa cultural ao som de marabaixo promovida pelo Governo do Amapá, responsável pela reforma.

Marcione Leite, que é filha do proprietário do estabelecimento, conta que desde quando era criança os pais já possuíam o restaurante no local.

Para ela, é uma satisfação muito grande para todos os empreendedores do local em ter esse espaço revitalizado.

“Sem dúvidas, isso vai trazer mais turistas pra cá e, consequentemente, mais clientela para o nosso balneário. Então, esse momento é de grande felicidade para todos nós”, declarou.

Ela pede, ainda, que os visitantes e turistas que frequentarem o Curiaú contribuam com a preservação do meio ambiente.

“Meu pai e meu padrinho sempre preservaram esse espaço. E hoje, enquanto geógrafa que sou também, eu luto para manter isso preservado para que as nossas futuras gerações desfrutem disso aqui. Então, peço que não joguem lixo no chão e nem na água. Assim, sempre poderemos usufruir dessa beleza aqui”.

O deck agora conta com escadaria de concreto, que antes era de madeira, uma área com rampa de acessibilidade, voltada para o lazer de pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e crianças menores, além de dois quiosques, que estarão comercializando lanches, bebidas e refeições no espaço.

A revitalização contou com investimento de R$ 1,9 milhão do tesouro estadual. A entrega do espaço foi feita pelo Governador do Amapá, Clécio Luis (SD), e contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O governante destacou a importância da entrega do espaço.

“Essa entrega é uma devolução. Nós estamos devolvendo ao povo do Curiaú e ao povo do Amapá um espaço que é sagrado. O que estamos entregando aqui não é apenas uma obra física. É claro que a obra física ficou linda. Mas, estamos entregando muito mais que isso: é a ancestralidade sendo respeitada. É fazer com que este lugar sirva para atrativo turístico, um cartão postal, para atividade econômica, para ponto de cultura e que a partir daqui muitos produtos da economia criativa possam ser criados”, afirmou o governador.