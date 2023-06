Analise com a gente o Salmo 27

Bom dia! Um filho que confia no pai, sabe que nunca será abandonado. O pai também nunca esquece do filho amado. “Espera pelo Senhor”, diz o Salmo 27. Saber esperar, infelizmente, é uma virtude de poucos. Veja a linda lição contida na análise de mais um Salmo, lembrando que a Bíblia está sendo analisada todos os dias, na sequência. Tenha uma ótima sexta-feira (2) com o nosso Senhor Jesus!