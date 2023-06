Secretários de Comunicação criam conselho e fecham pacto para combater notícias falsas

Encontro ocorreu na Bahia. A jornalista Ilziane Launé, do Amapá, foi eleita secretária-geral do fórum

Compartilhamentos

Da Redação

Secretários de Comunicação de todo o Brasil se reuniram na Bahia e fundaram o novo Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação Social. Os gestores decidiram que uma das metas será o combate a notícias falsas. Uma amapaense foi eleita para diretoria do conselho.

Ilziane Launé, que chefia a Secom no governo Clécio, será a secretária-geral da entidade.

“Aqui temos as mais diversas realidades da comunicação pública do país. São estados com enormes diferenças sociais e econômicas, mas com temas comuns aos governos, portanto, está na hora de dividirmos essas experiências para que possamos estabelecer um intercâmbio permanente”, avaliou a secretária.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou do encontro e ressaltou que a nova entidade permitirá respostas rápidas e concretas para o setor.

“Estamos aqui com representantes de todo o Brasil, discutindo a pauta da comunicação como vetor de desenvolvimento do país, democracia e cidadania. Disponibilizamos a nossa energia, a nossa força e a nossa experiência, mas também queremos beber na fonte de cada um deles”, frisou Jerônimo Rodrigues.

O secretário de Comunicação da Bahia, André Curvello, foi eleito presidente do Conselho.

“É uma honra para a Bahia receber este primeiro fórum. Reunir secretários de todo o país é uma grande oportunidade para que possamos trocar experiências e criar um ambiente coletivo de aprimoramento da comunicação em cada um de nossos estados e também nas políticas nacionais desse setor”, disse Curvello.

O conselho se reunirá trimestralmente. Os próximos encontros foram agendados para o Rio de Janeiro e Paraná.