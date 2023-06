Sem energia, ribeirinhos amargam prejuízos com perda de alimentos

Interrupção do fornecimento ocorreu na comunidade do Matapi Mirim, distrito de Santana.

Por JONHWENE SILVA

Os moradores do Matapi Mirim, comunidade ribeirinha do município de Santana, a 17 km de Macapá, tiveram uma madrugada nada tranquila – como costuma ser por lá – nesta quarta-feira (7).

Desde a meia-noite ficaram sem energia elétrica, só restabelecida no começo desta tarde, eles passaram uma série de transtornos.

A dona de casa Antônia Santos tem uma filha de 2 anos e conta que a bebê chorou bastante, principalmente, pelo calor.

“A gente não esperava que ia demorar. Daí, ficamos tranquilos esperando voltar a energia, até porque tenho uma filhinha que dorme com ventilador. Como não tinha energia, ficou chorando bastante e aí eu tive que ficar abanando ela, até ela dormir. Estava muito quente essa noite passada”, disse.

Mas, a escuridão na madruga e o calor na manhã foram os menores problemas. Pegos de surpresa, a maior aflição era quanto ao armazenamento de alimentos, como açaí e pescado.

Os prejuízos causaram indignação. O autônomo Flávio de Almeida, conta que também imaginava que a falta de energia não iria demorar. Porém, passadas mais de duas horas, começou a se preocupar e desde então não conseguiu mais dormir. O receio era em virtude do acondicionamento de alimentos, frangos e peixes, que estavam sendo conservados na geladeira.

“Desde a meia-noite, a energia foi embora e a única justificativa é que estourou um transformador próximo do Matapi Mirim que ocasionou a falta de energia. O que não dá para entender é porque tanto tempo? Informamos por meio do telefone da concessionária de energia e demoraram todo esse tempo para a energia voltar. Imagina os prejuízos com alimentos que tivemos, com o calor e tantos outros problemas. É muito complicado”, reclamou.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da concessionária CEA Equatorial, para saber o que realmente teria acontecido, mas não houve resposta.