Sementes que triplicam a produção de mandioca serão plantadas em área indígena do AP

Maniva-sementes, de espécies mais resistentes e de maior capacidade de produção, serão replicadas no campus da Embrapa Amapá.

Da REDAÇÃO

O Amapá adquiriu do Pará 100 mil manivas-semente de mandioca com melhoramento genético que as torna mais resistentes às pragas e capazes de triplicar a produção. A previsão é que cheguem ao Amapá nas próximas semanas.

Representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estiveram, nesta terça-feira (13), na cidade de Tracuateua (PA) para tratar do envio das sementes, cujo destino são áreas indígenas no município de Oiapoque (AP), a 590 km de Macapá.

As sementes são das espécies manivão, poti, jurara e mari. Segundo a SDR, é possível chegar a cerca de 30 toneladas de raízes por hectare – a média de produção no Amapá, atualmente, é de 10 toneladas por hectare.

A aquisição acontece por meio do programa Reniva Amapá, que busca inserir no estado sementes modificadas e mais resistentes.

O volume adquirido é suficiente para plantio em 10 hectares. Inicialmente, elas serão cultivadas pela Embrapa em uma área rural para posterior plantio nas terras indígenas.

“Estamos fazendo uma certificação genética das sementes que levaremos para as áreas indígenas de Oiapoque e procuramos uma das melhores manivas do país para atender essa demanda. O que levaremos são quatro variedades e, em seguida, a Embrapa irá replicar para plantio nas comunidades indígenas”, informou o gestor da SDR, Kelson Vaz.

No Amapá, cerca de 1700 mil hectares são dedicados à produção agrícola indígena. O plano é iniciar o cultivo das novas variedades em Oiapoque entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

“O que apresentamos é um material com maior possibilidade de resistir às fortes chuvas e às dificuldades do campo”, destacou o maniveiro paraense Benedito Dutra.