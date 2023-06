Senado aprova PL relatado por Lucas que dá prioridade a doadores e autistas

Atualmente, apenas idosos e lactantes têm direito a atendimento prioritário

Por SELES NAFES

O Senado aprovou, nesta terça-feira (27), o projeto de lei relatado pelo senador do Amapá, Lucas Barreto (PSD), que concede a autistas, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida a prioridade em atendimentos. A proposta foi apresentada pelo senador Irajá (PSD-TO), e agora segue para sanção do presidente Lula (PT).

Lucas Barreto explicou que o projeto deve incentivar as doações de sangue, melhorando os estoques dos hemocentros.

“A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade que salva vidas. Apesar disso, o número de doadores ainda está longe do montante ideal necessário para atender a demanda da população brasileira”, afirmou o senador. Ele agradeceu à senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) pelas sugestões ao relatório.

A legislação atual garante prioridade a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas. Para ser atendido com prioridade, o doador precisará apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias.

O texto do projeto prevê ainda que em local onde não existam guichês específicos para esse público, esses pacientes deverão ser atendidos logo após o paciente que estiver na frente na fila.

“Estamos trabalhando para garantir que a doação de sangue seja mais valorizada e que os doadores tenham um tratamento prioritário em suas demandas. Afinal, doar sangue é um ato de solidariedade que salva vidas” — destacou o senador Irajá à Agência Senado.