Senai abre 280 vagas profissionalizantes no Amapá

Vagas são para os cursos de Assistente Administrativo, Construtor de Alvenarias, Mecânico de Veículos Leves, Manutenção de Computadores e Instrumentista Industrial.

Por GRAZIELA MIRANDA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Amapá oferece 280 vagas no programa Aprendizagem Industrial 2023. As vagas são distribuídas para os municípios de Macapá, Santana e Vale do Jari.

Em Macapá, são oferecidas 140 vagas para indústrias contribuintes na capital com os cursos de Assistente Administrativo, Construtor de Alvenarias e Mecânico de Veículos Leves.

Em Santana, estão disponíveis 70 vagas para os cursos de Assistente Administrativo e Operador e Mantenedor de Computadores.

No Vale do Jari, são ofertadas 70 vagas para os cursos de Assistente Administrativo e Instrumentista Industrial. Veja os editais:

MACAPÁ

SANTANA

LARANJAL DO JARI

As cargas horárias dos cursos são de aproximadamente um ano, divididas em teoria e prática.

Os jovens contratados na condição de aprendizes devem ter idade entre 14 e 24 anos, possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não ter registro anterior de contrato de trabalho na CTPS, estar estudando no Ensino Fundamental ou Médio ou ter concluído o Ensino Médio. As matrículas devem ser feitas até o dia 31 de julho.

O jovem que nunca participou do programa e deseja participar tem que ser indicado por uma das empresas parceiras do Senai.

Uma das formas para que isso aconteça é o jovem ir até o Senai para saber quais são as empresas parceiras, se dirigir a elas e verificar se uma delas tem o interesse em indicar o nome dele. Após isso, o representante da empresa parceira deve preencher o formulário e encaminhar ao Senai.

O período de reserva de vagas para as empresas está aberto desde terça-feira (27) e vai até 27 de julho. O formulário deverá ser entregue, em horário comercial, à Secretaria Escolar da Unidade Operacional onde os alunos serão matriculados ou pelo e-mail [email protected].

O edital prevê também que as empresas que realizarem reservas de vagas estarão comprometidas em efetivar a contratação dos aprendizes de acordo com a Lei 10.097/2020.