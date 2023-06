Subestação móvel fez jornada de 4.000 km e foi construída em cima de carreta

Equipamento que custou R$ 12 milhões permitirá que Equatorial realize manutenção de alimentadores sem suspensão do fornecimento

Por SELES NAFES

A partir de agora, sempre que precisar realizar uma manutenção preventiva em um dos 18 alimentadores do Amapá, o Grupo Equatorial Energia não precisará mais suspender o fornecimento de energia aos consumidores. A subestação móvel de energia é um gigantesco transformador capaz de manter a distribuição de energia para um bairro com até 40 mil moradores. O investimento foi de R$ 12 milhões no equipamento que levou 13 meses para ser construído em cima de uma carreta. De Blumenau (SC) até Macapá, a subestação móvel percorreu mais de 4 mil quilômetros. A subestação foi apresentada ao governo do Amapá neste fim de semana e já entrará em operação esta semana. Assista!