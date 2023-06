Suspeito de sequestro relâmpago morre ao reagir a abordagem do Bope

Confronto ocorreu no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante morreu baleado durante uma intervenção do Bope, na noite desta terça-feira (13), no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

O confronto entre o suspeito e a Rotam (Rondas Ostensivas Tática Motorizada) ocorreu em via pública, por volta de 19h, nas proximidades do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp).

Segundo a polícia, ele integrava um grupo envolvido em vários roubos na região, inclusive, num sequestro relâmpago ocorrido recentemente – o crime não foi detalhado, mas o alvo teria sido um motorista de aplicativo.

O oficial responsável pela ocorrência relatou que o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes) havia comunicado mais um roubo no Macapaba, cometido horas antes, por 4 indivíduos armados.

Após isso, duas equipes da Rotam passaram a intensificar o patrulhamento no local e uma delas foi recebida a tiros por dois suspeitos, que desobedeceram a ordens de abordagem.

No revide, um deles foi atingido e morreu empunhando um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 intactas. Os peritos ainda recolheram uma porção de maconha no bolso da roupa que ele usava. Já o outro indivíduo conseguiu escapar sem ser reconhecido.